Открытый штаб наблюдателей запускает горячую линию перед выборами в Госсовет Татарстана

Открытый штаб наблюдателей, созданный Общественной палатой Татарстана, сегодня запустил горячую линию. По ней будут принимать вопросы и предложения, связанные с выборами в Госсовет республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Обращения избирателей будут принимать и оценивать, прежде всего, с юридической точки зрения. На вопросы жителей будут отвечать зампредседателя Общественной палаты Татарстана Мунир Гафиятуллин и лектор корпуса «За чистые выборы», глава исполкома татарстанского реготделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо. Звонки будут приниматься по телефону +7(843) 567-81-69.

Напомним, что выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах.

"Ъ-Казань"