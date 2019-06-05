Госсовет Татарстана назначил выборы в парламент на 8 сентября

Госсовет Татарстана принял постановление о назначении выборов в региональный парламент на 8 сентября 2019 года. За это решение проголосовали 77 депутатов из ста.

Четверо парламентариев постановление Госсовета не поддержали. В частности, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заявил, что выборы необходимо проводить в марте или декабре. Однако спикер Госсовета Фарид Мухаметшин назвал сентябрь «приемлемой датой».

Напомним, новый созыв парламента будет избран на пять лет. 50 депутатов из ста будут избираться по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”