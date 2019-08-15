Устроивший стрельбу в Филадельфии мужчина задержан

Стрелок, открывший огонь по полицейским в Филадельфии (штат Пенсильвания), задержан. «Подозреваемый задержан. Группа спецназа все еще проверяет здание»,— говорится в сообщении полиции в Twitter.

В доме, где укрывался мужчина, находились люди. Их удалось эвакуировать до штурма. Стрельба продолжалась более полутора часов.

При попытке задержать преступника было ранено шесть полицейских. Еще один сотрудник правоохранительных органов получил травмы, попав в ДТП по пути к месту происшествия. О ЧП был проинформирован президент США Дональд Трамп.