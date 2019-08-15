В Филадельфии неизвестный ранил нескольких полицейских

В Филадельфии неизвестный стрелок открыл огонь по полицейским. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших стражах порядка. Они были отправлены в больницы, их жизни ничто не угрожает.
К месту ЧП были стянуты большие силы полиции. Стрельба продолжалась длительное время. Позже в полиции заявили о шести пострадавших сотрудниках. Нескольким полицейским оказали медицинскую помощь, не связанную с огнестрельными ранениями. На момент написания новости подозреваемый еще вел стрельбу.
Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.
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