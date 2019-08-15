China Daily: Huawei работает над собственными картами в партнерстве с «Яндексом» и Booking

Китайская Huawei работает над собственными картами в партнерстве с российским «Яндексом» и американским Booking, сообщает China Daily. Huawei заявила, что планирует представить картографическую службу в октябре, чтобы преодолеть последствия запрета правительства США на использование Google Map в своих смартфонах.

Huawei Map Kit будет подключена к местным картографическим службам и охватывает 150 стран и регионов.

Российский «Яндекс» и веб-сайт американского агрегатора путешествий Booking Holdings входят в число компаний-разработчиков программного обеспечения, которые сотрудничают с Huawei в области картографического сервиса, сообщил China Daily источник.

Тем временем Mail.ru Group объявила о переговорах с Huawei о предустановке своих сервисов на различные устройства. Речь может идти об интеграции почты, мессенджера, соцсети «ВКонтакте» и других сервисов более чем в 1 млн смартфонов, предполагают аналитики.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Предустановка на Китай».