Сепаратисты создадут администрацию на юге Йемена

Захватившие город Аден сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена создадут временную администрацию на юге страны, заявил «РИА Новости» член президиума движения Насыр аль-Хабаджи.

«Независимость Южного Йемена произойдет, мы к ней приближаемся»,— сказал он. По словам политика, «в последующие дни юг Йемена будет управляться временной национальной администрацией».

По данным ООН, за четыре дня столкновений в Адене на юге Йемена не менее 40 человек погибли и 260 получили ранения. Беспорядки спровоцировали сторонники сепаратистского Южного переходного совета, которым к субботе удалось захватить президентский дворец и военные базы.

О конфликте — в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».