Минэкономики предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов

Министерство экономического развития разработало документ, в котором предлагается отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа для ресторанов. «Ведомости» ознакомились с копией «Белой книги индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские».

Правила не включают требования целого ряда СанПиНов. Там нет требований о помещении под яйцебитню, замачивании овощей и зелени в уксусном растворе, мытье посуды ветошью и др. Зато есть рекомендации в том числе по охране труда, пожарной и экологической безопасности, защите прав потребителей, мерам господдержки и даже о необходимости мыть руки с мылом, а также не использовать испорченные продукты.

Ранее бизнес потребовал отменить действующие СанПиНы. Свою концепцию надзора в этой сфере разработали рестораторы и «Опора России». Документ направлен в Роспотребнадзор. Суть идеи — передать контроль над общепитом независимым лабораториям и запретить массовые внеплановые проверки.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Рестораторы предлагают свои правила проверок».