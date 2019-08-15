«Локомотив-Кубань» усилился американским форвардом

Американский форвард Джонни О’Брайант подписал однолетний контракт с «Локомотивом-Кубанью», сообщается на сайте краснодарского баскетбольного клуба. В прошлом сезоне 26-летний форвард выступал за тель-авивский «Маккаби» и в среднем за игру Евролиги набирал 10,6 очка, делал 5,9 подбора и 1,3 передачи. О’Брайант имеет опыт игры в НБА. Он выступал за «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Шарлотт Хорнетс».

«Мы подписали контракт с игроком, который уже показал, на что способен в Евролиге. Он молод, талантлив и голоден до побед. Такой игрок, как Джонни О’Брайант, будет полезен на обеих сторонах площадки. Я уверен, его опыт поможет достичь целей, которые будут стоять перед командой в следующем сезоне»,— сказал главный тренер «Локомотива-Кубани» Лука Банки.

«Джонни О’Брайант — молодой и перспективный игрок, обладающий опытом игры в Европе. Он до последнего рассматривал варианты из НБА, но выбрал "Локомотив-Кубань". Мы очень рады, что О’Брайант проведет с нами следующий сезон»,— отметил вице-президент «Локомотива-Кубани» Гинас Руткаускас.

«РИА Новости»