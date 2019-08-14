Воронежский «Факел» и курский «Авангард» проиграли в восьмом туре ФНЛ

Оба представителя Черноземья в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) потерпели поражения в восьмом туре первенства 14 августа. Так, воронежский «Факел» на домашнем «Центральном стадионе профсоюзов» всухую уступил «Армавиру» - 0:2. Причем в первом тайме 2,2 тыс. зрителей, собравшихся в будний день на трибунах, голов не увидели. Но уже на 51-й гости вышли вперед, а на 72-й удвоили свое преимущество, так и не испытав серьезного сопротивления со стороны хозяев.

Более драматично развивался матч московского «Торпедо» и курского «Авангарда». Гости явно не стушевались на столичном стадионе имени Эдуарда Стрельцова, тем более на его трибунах оказалось лишь 1,7 тыс. зрителей. На 37-й минуте нападающий «Авангарда» Артем Федчук открыл счет. До конца первого тайма «Торпедо» отметилось лишь грубой игрой, а вот в самом начале второго отыгралось усилиями форварда Ивана Сергеева. Уже на 52-й минуте Сергеев сделал дубль, уверенно реализовав одиннадцатиметровый штрафной удар. В добавленное же время красивый сольный проход по левому флангу гостей удался полузащитнику хозяев Илье Самошникову. После его прострела в сторону ворот случился результативный рикошет – 3:1.

В следующем туре 18 августа «Факел», замыкающий турнирную таблицу с пятью очками, ожидает долгий выезд к «Лучу» во Владивосток. «Авангард», так же находящийся в зоне вылета на 17-м месте (восемь очков), примет на своем поле «Чайку» из Ростовской области.

О том, как воронежские власти могут помочь главному футбольному клубу региона, в материале “Ъ-Черноземье” «“Факел” греется на арене».

Андрей Цветков