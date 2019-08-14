Госкомитет Татарстана по туризму наймет переводчика документов на татарский

Госкомитет Татарстана по туризму сегодня объявил тендер на оказание услуг по переводу нормативных правовых документов, текстовых новостных материалов, материалов для СМИ, аналитических материалов, маркетинговых и рекламно-информационных материалов с русского на татарский язык. Также исполнитель, которого планируют определить 26 августа, должен быть готов переводить тексты с русского на английский.

Ведомство планирует заключить с переводчиком контракт на сумму до 149 тыс. руб., исходя из расчета: 300 страниц перевода на татарский по 350 руб. (1800 знаков, включая пробелы и знаки препинания) и 110 страниц – на английский по 400 руб.

На перевод нормативного правового документа на татарский язык ведомство дает неделю. Перевод остальных документов и материалов должен быть сделан за один день. «В случае некачественно оказанных услуг результат оказанных услуг подлежит доработке в срок не более 24 часа на перевод до пяти условных страниц»,– отмечается в техническом задании тендера.

Контракт с исполнителем позволит комитету привлекать переводчика «в зависимости от потребностей» до конца 2019 года.

В Татарстане в 1991 году был принят региональный закон о государственных языках. Он закрепляет использование госязыков республики — равноправных татарского и русского — в деятельности органов местного самоуправления, госорганов, предприятий, учреждений и иных организаций. Однако в марте на заседании совета по реализации языкового законодательства республики вице-премьер Татарстана, глава Милли шура (национального совета) Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев констатировал, что «в полном объеме на территории республики мы данный закон пока не исполняем».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"