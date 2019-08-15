Что в Крыму с водой

После ограничения Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года вода стала подаваться в канал в объеме технологического минимума, больше всего от ограничений страдали рисоводы Крыма. На этом фоне Россия начала рассматривать альтернативные способы водоснабжения полуострова — от добычи артезианской воды до строительства трубопровода от реки Кубань стоимостью $3–4 млрд (проект не реализован).

С 2014–2015 годов 147,7 км из 293 км канала используется для переброски воды из горных водохранилищ Белогорского района на восток Крыма. В 2016 году началось строительство водозаборов, бурение скважин в рамках первого этапа проекта обеспечения водой восточной части полуострова. В 2017 году секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что общий водозабор в 2014–2016 годах сократился «в пять раз», площади орошаемых земель в Крыму сократились на 92%, в связи с чем было прекращено производство риса.

В 2018 году в Крыму была засуха, тогда впервые за пять лет на полуострове закончились поверхностные источники. Сейчас на полуострове пробурены и работают 26 скважин, которые на сегодняшний день дают стабильно 146 тыс. куб. м воды в сутки, а водохранилища Крыма заполнены более чем на 78%. Далее предполагается перебрасывать на север воду из центральных водохранилищ с использованием инфраструктуры канала, которая будет реконструирована.

В марте член ОНФ Владимир Немцев сообщал Владимиру Путину, что сложности с водой есть на всем полуострове, а на севере промпредприятия для своих нужд берут воду из подземных источников, из которых обеспечивается ею и население. Президент ответил, что рассматриваются различные варианты решения проблемы: строительство новых водоводов, бурение, опреснение — для промышленных нужд прежде всего.

Ольга Никитина