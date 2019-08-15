Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле Rolls-Royce Ghost Zenith, выпуск которого приурочен к десятилетию выпуска модели Ghost.

В приключенческом фильме «Мумия» двадцатилетней давности есть такая сцена. Героиня Рейчел Вайс, зайдя ночью в музейное хранилище древнеегипетских артефактов, видит, что из одного каменного саркофага идет свет, и совершенно безрассудно отправляется посмотреть, что же это там такое светится.

Эту старую киноленту я вспомнил, знакомясь с информацией об эксклюзивной серии автомобилей Rolls-Royce Ghost Zenith. Тираж серии составит всего 50 экземпляров, а приурочена она к десятилетию выпуска модели Ghost. Нынешнее поколение скоро завершит свой жизненный цикл, а потому состоятельным коллекционерам сейчас предоставляется уникальная возможность стать обладателем автомобиля с беспрецедентной степенью индивидуализации. Это и уникальная инкрустация на деревянных панелях в салоне, и задние сиденья, которые украшает вышивка, вдохновленная деталями кресла оригинальной модели Silver Ghost 1907 года. Потолок Ghost Zenith украшает «Звездное небо» с эффектом падающей звезды. Восемь звезд по очереди озаряют небосвод и гаснут, создавая ощущение настоящего неба. Для создания этой уникальной опции используется 1 340 сплетенных вручную волоконно-оптических световых элементов. А еще сложная гравировка на центральной консоли: узор выполнен по мотивам чертежей концепт-кара Rolls-Royce 200 EX, показанного более десяти лет назад и предвосхитившего появление Rolls-Royce Ghost.

И тут мы подходим к тому, почему, собственно, вспомнился фильм «Мумия». Накапотную фигуру «Духа Экстаза», когда-то украшавшую капот концепта 200 EX, расплавили и изготовили полсотни памятных слитков, каждый из которых интегрирован в специальный саркофаг на центральной консоли автомобилей серии Zenith.

И еще: в машинах коллекции применена уникальная опция — подсветка дверных карманов. Такое впечатление, что в каждом из них лежит перо Жар-Птицы. Такое может себе позволить только Rolls-Royce и его уникальные владельцы. Вспомните, что лежит в карманах дверей ваших собственных автомобилей. И подумайте: надо ли все это еще и подсвечивать.