«Регулярное обновление автопарка и сейчас происходит»

Александр Родионов, представитель компании «Формула такси»: «В любом случае, машина устаревает, и здесь, наверное, вопрос больше к ее техническому обслуживанию и контролю технического состояния. Если говорить о коммерческом транспорте, о коммерческих перевозках, то, безусловно, регулярное обновление парка и сейчас происходит. В такси сейчас не работают автомобили, даже приближенные по срокам эксплуатации к обозначенным цифрам. По поводу Москвы я могу сказать, что сейчас средний возраст таксопарка составляет меньше трех лет. В регионах, где отличается законодательство или порядок выдачи разрешений на пассажирские перевозки, может быть, это больший возрастной ценз».

Денис Кузнецов, представитель компании X5 Retail Group, которая обладает своим автопарком: «Инициатив много, но доходят ли они до вступления в силу и во что-то выливаются, еще вопрос. Но если речь идет о возрасте грузовиков в 25 лет, то у нас точно они все моложе».

Александр Паршинцев, представитель логистической компании «Грузовичкоф»: «Какие автомобили, на какие сроки? Пока существует только запрет на старые автобусы — они должны быть младше 10 лет. По поводу легковых автомобилей и грузовиков никакой информации не было. Что касается нашего автотранспортного парка, то, безусловно, если такой законопроект будет принят, то все будет проводиться в рамках законодательства. В этом случае транспортные средства, которые не подходят под срок эксплуатации в рамках нового закона, будут оперативно списаны, и автопарк будет обновлен. Он, в принципе, обновляется постоянно, ежедневно каждое транспортное средство проходит технический контроль, поэтому мы внимательно следим за каждым автомобилем. Самый взрослый автомобиль у нас 2012 года выпуска».