«Мацуя» и Touch of Matcha Ресторанная критика с Дарьей Цивиной

«Мацуя»

Самый подлинный рамен тонкоцу

«Мацуя» Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Японская кухня продолжает завоевывать новые гастрономические рубежи в Москве. На российский рынок вышла крупная японская сеть закусочных Matsuya Foods, насчитывающая 1300 точек в Японии. Вышла не просто так, а при поддержке Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии в рамках программы по продвижению японской кухни за границей. То есть, по сути, Matsuya Foods выполняет в России государственное задание. И планы у нее весьма серьезные — за пять лет открыть от 12 до 30 точек в Москве и других крупнейших городах. Удастся ли осуществить эти планы и что может им помешать — вопросы, которые возникают сразу, как только попадаешь в новый ресторан на Сущевской улице. Очевидно, что японской команде придется очень серьезно подстраиваться под московские реалии, и этот процесс адаптации уже идет полным ходом. Аскетизм японского фастфуда в сочетании с 15-минутной скоростью потока гостей в этой локации прогнозируемо не сработал. Поэтому «Мацуя» уже стала рестораном: меню расширилось почти вдвое, интерьер стараются по возможности «обуютить» (изначально он был слишком прост для Москвы, даже с поправкой на демократичный скоростной формат). Основу меню составляют блюда, которые мы так или иначе уже знаем по московскому ассортименту раменных, изакая-баров и японских бистро. Но ценность нового заведения заключается в том, что тут готовят строго по японским стандартам — из японских продуктов и под руководством японского бренд-шефа Ёсуке Накаяма. Именно на стандарты качества и сервиса делает упор Matsuya Foods, и это, конечно же, прекрасно, только вот в Москве маркетинг решает все, в красивой упаковке тут нуждается любой, даже самый изысканный и качественный продукт, без этого никуда. Пока мы можем называть до смешного простую подачу блюд «Мацуя» и его «спартанский» интерьер особенностями национального колорита. Но в Москве на одном колорите ресторанную сеть не построишь. Так что, очевидно, «Мацуя» будет и дальше разворачиваться в сторону casual comfort food cо всеми обязательными атрибутами для комфорта и релакса гостей. Благо у японской команды в Москве есть партнер, он же проводник в мир московского ресторанного бизнеса — Андрей Чурилов, который в 2002 году уехал из Москвы в Японию и прожил там 12 лет: окончил университет, основал консалтинговую компанию, работал, а потом вернулся в Россию (не в Москву, а во Владивосток, поближе к Японии), придумал там изакая-бар «Эн», открыл «Японский рамен», то есть стоял у самых истоков новой японской ресторанной волны, накатившей на Москву год назад. По сей день он мыслит на двух языках и все происходящее в «Мацуя» видит с двух сторон — японской и российской, в общем, необычайно ценный участник всех процессов. Так что есть все основания полагать, что новая японская сеть будет развиваться в нужном направлении. А пока особо нетерпеливые, не дожидаясь неизбежной визуальной адаптации интерьера и блюд «Мацуя» под стандарты московского инстаграма, могут уже попробовать японские блюда такими, какими они подаются в Японии, ни на толику не сомневаясь в их подлинности. Сегодня «Мацуя» можно смело расценивать как вкусовой камертон, чтобы раз и навсегда запомнить, каков вкус у говяжьей грудинки гюдон с луком и рисом (250 руб.), свиной грудинки в имбирном соусе сёгаяки (350 руб.), свиной корейки во фритюре тонкоцу (490 руб.), жареной говяжьей грудинки в соусе якинику (350 руб.), двух настоящих раменов объемом 500 мл либо 280 мл (490 руб. либо 300 руб.) — тонкоцу и мисо-рамен, японского карри с говядиной или свининой (по 590 руб.), бобов эдамаме (150 руб.), курицы карааге (250 руб.), жареной лапши с овощами якисоба (290 руб) и яйца пашот (50 руб.) — когда они приготовлены в настоящем японском фастфуде. Кстати, большинство блюд в «Мацуя» подаются сетами: в стоимость по умолчанию входит мисо, паровой рис, зеленый салат либо все вместе. И это тоже делает сегодняшнее меню «Мацуя» по-настоящему уникальным.

«Мацуя» (3,5 / 5) Сущёвская улица, 27, строение 2

Touch of Matcha

Матча с тапиокой для поднятия настроения

Touch of Matcha Фото: пресс-служба ресторана

В продолжение японской темы — новый проект Михаила и Дениса Левченко (J’Pan и Ra’Men) в «Москва-Сити» под названием Touch of Matcha с еще более смелой концепцией, чем прежние. По сути, это моноконцепт вокруг чая матча, который составляет основу карты напитков и используется (правда, не всегда убедительно) в некоторых блюдах — например, в сырниках из тофу с кокосовой сгущенкой (380 руб.) и вафлях с матча, шоколадом из авокадо и финиковым муссом (680 руб.). Также в меню широко представлены боулы с суперфудами — например, с артишоками и хумусами из нута со свеклой и из зеленого горошка (390 руб.) и веганский из овощей с ростками подсолнечника, семенами льна и соусом из кешью и чили (390 руб.), смузи-боулы из ягод, фруктов и овощей — типа Detox из авокадо, брокколи, банана, кейла, хлореллы, спирулины и голубики (550 руб.), несколько видов поке, во главе с Avo из трех вариаций авокадо с киноа, водорослями чука, семенами льна и нори (550 руб.) и веганские сэндвичи. Но главную гастрономическую ценность проекта составляет вовсе не еда, а ассортимент матча-бара, за который отвечает шеф-бариста Мария Чибисова. Из Японии возят матча четырех сортов и четырех категорий: самой деликатной и дорогой А, чуть более яркой B, самой яркой «органической» и самой демократичной C. При этом любой из базовых напитков матча-эспрессо (250 руб.), матча-капучино (300 руб.) и матча-латте (350 руб.), который готовится на сорте категории B, можно по желанию приготовить из сорта категории A или «органик» (плюс 100 руб.). Помимо классики в меню есть яркие, веселые и абсолютно здоровые авторские напитки из матча, например Nitro-матча, насыщенный азотом (250 руб.), матча-клубника-личи на кокосовом молоке с желе из личи и клубнично-черничным джемом (350 руб.) и десертный мачта-Babba c шариками тапиоки, которые можно всасывать со дна бокала через коктейльную трубку максимального диаметра (350 руб.). Процесс этот очень увлекательный и дарит массу положительных эмоций, лишь укрепляя целительные свойства японского чая-суперфуда.