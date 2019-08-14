Строительство двух комплексов «Мираторга» в Курской области продолжилось без разрешения

Несмотря на предписание о приостановке строительства свинокомплексов «Мираторга» с 9 августа, работы на территории Фатежского и Поныровского районов Курской области продолжились. Об этом сообщила администрация региона: «Сигналы от местных жителей о продолжении работ на объектах, к сожалению, подтвердились. Это было установлено представителями обладминистрации, которые выехали на место для разбирательств». «По факту правонарушения ответственные лица в компании «Мираторг» будут оштрафованы, штрафные санкции также будут вынесены в отношении подрядчика»,- пообещали региональные чиновники. По их данным, государственная инспекция строительного надзора Курской области направила виновным уведомления о штрафе - от 100 до 300 тыс. руб. для застройщика и от 500 тыс. до 1 млн руб. для генподрядчика (точная сумма должна быть определена в ближайшее время).

В обладминистрации напомнили, что возведение объектов компании остановлено до полного устранения всех допущенных нарушений. «Чтобы держать общественность региона в курсе ситуации, с периодичностью раз в несколько дней будет проходить аэросъемка строительных площадок. Это позволит отслеживать в динамике возможные изменения на них. Первые облеты объектов сделаны вечером 13 августа. Мы благодарны землякам за поступавшие с мест сигналы о нарушении»,- отметили чиновники. В самой компании претензии властей и граждан к законности работ на обоих комплексах пока не комментируют.

9 августа врио губернатора Роман Старовойт заявил, что на обеих площадках «строительство велось без разрешительной документации». Так, около поселка Верхний Любаж в Фатежском районе, «по итогам замечаний, вынесенных на собрании сельских депутатов, проект свинокомплекса должен дорабатываться в части снижения воздействия на окружающую среду». Подробнее рассмотреть изменения совет депутатов собирается 26 августа. В Поныровском районе, у поселка Становое, площадка свинокомплекса совпадает с особо охраняемой территорией урочища «Большой курган» и истока реки Свапы. «По этой охраняемой зоне нужно сводное заключение от администрации области. После этого, ориентировочно в конце августа, на собрании депутатов района рассмотрят изменения в правила землепользования и застройки, а также в генплан»,— пояснил господин Старовойт.

Подробнее о том, почему в курских селах недовольны будущими свинокомплексами, в материале “Ъ-Черноземье” «“Мираторгу” припомнили историю».

Андрей Цветков