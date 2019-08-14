Китай обвинил американских политиков в «разжигании хаоса» в Гонконге

Китайские власти обвиняют американских парламентариев, в том числе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, в разжигании «хаоса» в Гонконге, пишет CNBC. Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что недавние комментарии американских парламентариев, в том числе госпожи Пелоси и господина Макконнелла, свидетельствуют о том, что настоящая цель США — разжигать хаос в Гонконге, и обвинила американских политиков в искажении оценки того, что происходит в этом городе, и поощрении столкновений.

«США не раз отрицали причастность к продолжающимся актам насилия в Гонконге. Однако комментарии этих членов Конгресса представили миру новые убедительные доказательства причастности этой страны,— заявила госпожа Хуа.— Пренебрегая правдой и искажая ее, они обеляют насильственные преступления, представляя их как борьбу за права человека и свободу, и намеренно представляют в ложном свете работу полиции Гонконга — как насильственные репрессии, в то время как полиция лишь обеспечивала соблюдение закона, боролась с преступлениями и поддерживала общественный порядок».

Дональд Трамп уже отреагировал на обвинения в адрес США: «Многие обвиняют меня и Соединенные Штаты в проблемах в Гонконге. Не могу понять почему?» — написал президент США в Twitter. Госпожа Пелоси в числе прочего заявляла, что «народ Гонконга посылает миру воодушевляющее сообщение: мечты о свободе, справедливости и демократии нельзя погасить несправедливостью и запугиванием», а также указывала на жесткие действий гонконгской полиции и призывала приостановить продажу ей снаряжения и средств для разгона демонстрантов. Господин Макконнелл писал в Twitter, что «народ Гонконга храбро противостоит Коммунистической партии Китая, так как Пекин пытается посягать на их автономию и свободу». «Если правительство не уважает базовые права людей, которых оно называет своими гражданами, почему мир должен верить, что оно уважает права и интересы своих соседей, торговых партнеров или компаний, инвестирующих в его экономику?» — также заявлял господин Макконнелл.

О ситуации в Гонконге — в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».

Яна Рождественская