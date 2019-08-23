История в платьях и драгоценностях

В Риме, сразу в двух местах — замке Святого Ангела и палаццо Венеция, открылась самая большая итальянская экспозиция в немалой выставочной истории Bvlgari. И она совершенно не похожа на ту, что мы недавно видели в музеях Кремля

Русского зрителя сложно удивить выставкой Bvlgari — только в январе этого года закрылась выдающаяся экспозиция в музеях Кремля, где было показано больше полутысячи украшений. Но нынешняя римская выставка сделана совсем в ином духе. Здесь, конечно, тоже есть украшения — но кроме них еще и платья в заметном количестве, и история превращения серебряных дел мастерской, открытой греческим эмигрантом в Риме, в международный люксовый бренд. Bvlgari не повторяются и пробуют новые форматы.

Общая идея выставки принадлежит Лючии Боскаини, которая руководит департаментом наследия Bvlgari. И возникла она, когда Лючия и ее сотрудники познакомились с Чечилией Маттеучи Лаварини, у которой в Болонье собрана огромная коллекция кутюрных нарядов за весь XX век — исключительного уровня и представительности. В ее коллекции есть платья Лорен Бэколл, Ингрид Бергман, Джерри Холл, есть платья знаменитого кутюрье Андре Лога для Одри Хепбёрн, которая много заказывала у него. Есть целая череда нарядов разных лет, принадлежавших Марии Каллас, например, известного тогда итальянского дома Biki — все они составили параллели драгоценностям Bvlgari соответствующих периодов.

Куратором выставки стала совершенно нетипичная в таких случаях фигура — социолог и специалист по истории массовых коммуникаций Кьяра Оттавиано. В результате платья и украшения экспонируются на фоне истории Bvlgari, причем именно социологической истории, с эпизодами из политики Османской империи в Греции, со становлением семейных компаний и рынка роскоши в Италии между двумя мировым войнами, с влиянием туристического бума эпохи модерна, формированием муссолиниевской элиты, послевоенным возрождением, экспансией в Америку и т.д. И того, как все это отражалось на истории семьи Булгари и семейного дела Bvlgari.

Сюда подтянули много всего — этнографические документы, карты, фото Сотирио Булгари на фоне его первого магазина на виа Кондотти, его сыновей, отдыхающих с семьей в Сан-Ремо, главном тогдашнем курорте Итальянской Ривьеры, документальную хронику свадьбы дочери Муссолини и других пышных свадеб той эпохи, есть даже бархатное турецкое платье-кафтан XIX века с золотой вышивкой и парадное детское греческое болеро османской эпохи, расшитое золотым галуном, которые вместе с ранними серебряными предметами Bvlgari смотрятся вполне гармонично.

Есть зал, рассказывающий о завоевании американского рынка Bvlgari, чей первый магазин открылся в 1971 году в Нью-Йорке, а в 1972-м они выпустили специальную коллекцию, посвященную Америке. Со звездами и полосами, разумеется,— золотая сумочка Melone с опоясывающими ее бриллиантовыми полосами и бриллиантовой же звездой в центре на красной и синей эмали, настольные часы с ляпис-лазурью и кораллами — и тоже с бриллиантовыми полосами и звездами, и мой фаворит — колье Star-Spangled Banner, в центре которого сияет бриллиантовая звезда на ляпис-лазури, и от нее расходятся бриллиантовые лучи-полосы, перемежающиеся коралловыми. И это, среди прочего, те украшения, которых не было в Кремле. Эти украшения выглядели более fashion на фоне традиционных американских брендов, к тому же в 70-е и 80-е Bvlgari начинает делать все больше вещей для повседневной жизни, которые очень годились деловым американским женщинам.

В целом же гламур и социальная история существуют тут сами по себе, не создавая ощутимой синергии. И это, надо сказать, абсолютно ничему не мешает — не делает винтажные платья и украшения менее изумительными, а эпизоды социальной истории — менее познавательными. Можно просто смотреть на платья и на витрины с колье и брошами, а можно разглядывать фотографии, читать концептуальные пояснения к каждой теме, смотреть документальные сюжеты и журнальные полосы с рекламой и съемками, которые показывают в каждом зале на специальных экранах,— тут проведена классная исследовательская работа, собрано множество интереснейших документов времени. Одно совершенно не отвлекает от другого.

Но есть на выставке «Bvlgari, la storia, il sogno» вполне выдающаяся премьера. Буквально в конце прошлого года на аукционе Sotheby’s дом Bvlgari наконец-то купил и вернул в свой архив сотуар 1969 года с резным изумрудом на 127,35 карата в форме фрукта в центре. Он подвешен на стилизованной цепи, каждое звено которой отделано кабошонами рубинов, аметистов, цитринов, топазов, бирюзы и изумрудов, в окружении бриллиантов. Сам по себе совершенно умопомрачительный, он знаменит еще и кадром из съемки Франко Рубартелли для американского Vogue марта 1970 года — там он надет на Верушке, закутанной в шелковый платок. Это абсолютно эмблематичное украшение 70-х, выражающее дух той эпохи, с ее хиппи, Востоком и восходящим нью-эйджем, долгое время хранилось в частных руках, даже до какого-то момента было неизвестно, в чьих именно. В своем каталоге Sotheby’s опубликовал портрет владелицы в этом сотуаре, но без ее имени, и даже без имени художника. И дальше департамент наследия Bvlgari провел целое расследование. Sotheby’s отказались назвать имя владелицы, но сказали имя художника. Им оказался испанец Рикардо Макаррон, переписавший весь бомонд середины прошлого века. Bvlgari обратились в его фонд, и дочь художника сказала: «О! Я помню этот портрет, конечно, это Патриша Бемберг». И вот сотуар показывают в замке Святого Ангела — и это, конечно, исключительно событие.

А вот что действительно работает синергетически, что связывает разные стили и эпохи, разные колье, сотуары, часы, браслеты, платья, накидки и перья, так это исключительные римские места, где их показывают, интерьеры замка Святого Ангела и палаццо Венеции. И они — еще один, отдельный и особенный, бонус этой выставки. Майоликовые полы замка с геральдическими львами и орлами отлично перекликаются с узором на вышитом пальто Люсьена Лелонга 1920-х, огромные пространства палаццо Венеция с фресками школы Андреа Мантеньи в холодных серых оттенках отлично подсвечивают и оттеняют цвета камней в украшениях Bvlgari. Световая проекция узоров Serpenti на сводах замка создает ощущение волшебной пещеры, а кадры из фильмов со всеми звездами в украшениях Bvlgari в парадной пустоте зала палаццо Венеция смотрятся, как в кинотеатре мечты. Ну и социальная история сюда вписывается отлично — именно с балкона этого палаццо Муссолини объявлял войну Франции и Великобритании. Так Рим собирает, скрепляет и соединяет в один большой сюжет все, что происходило на его улицах и площадях, в его домах, мастерских и магазинах. И этот сюжет вполне можно визуализировать — если, отсмотрев выставку, подняться на смотровую площадку замка Святого Ангела и увидеть оттуда круговую панораму великого города. И это еще один маленький и приятный подарок выставки «Bvlgari, la storia, il sogno».