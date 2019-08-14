В День Нижнего Новгорода томатной пастой нарисуют самое большое в России граффити

На Нижневолжской набережной в честь Дня Нижнего Новгорода 17 августа томатной пастой нарисуют граффити «Летающий город». Рисунок должен стать самым большим в стране – его длина составит 12 м, а ширина 3,5 м. Рекорд зафиксирует представитель Книги рекордов России. Об этом сообщает представитель торговой марки «Помидорка», которая предоставит «краски» для создания шедевра. В создании арт-объекта приглашают принять участие всех желающих, однако каким образом – не уточняется.

«Эскиз для граффити под названием "Летающий город" визуализирует Нижний Новгород будущего – прогресс на фоне статики. История города сохранена в виде кремля, а экологически чистые здания обеспечивают себя электричеством за счет экранов. Горьковский аэрокосмический завод выпустил летающую "Волгу", а Павловский – летающий автобус»,– говорится в сообщении «Помидорки».

Напомним, все мероприятия, которые проводятся на улицах Нижнего Новгорода согласовываются с администрацией города. Мэрия ранее сообщила о намерении изменить традицию празднования Дня города. Вместо привычного концерта на площади Минина в разных местах пройдут фестивали городской рыбалки, квестов и реконструкций, уличных театров, барбекю, а также шоу воздушных шаров, городской вернисаж и парусное шоу на Стрелке. Нижневолжская набережная, на которой нарисуют граффити томатной пастой, станет центром праздника.

Анастасия Еремина