В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом»

21 и 27 августа футбольный клуб «Краснодар» проведет очередные встречи в Лиге чемпионов УЕФА. На этот раз соперником «черно-зеленых» станет «Олипиакос» из греческого Пирея.

Как сообщили в пресс-службе клуба, с 44-кратным чемпионом Греции «быки» сыграют 21 августа в гостях, а 27 августа – на своем поле. В других парах раунда плей-офф встретятся: «Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия); «Динамо» (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия); ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия); АПОЭЛ (Кипр) – Аякс (Нидерланды); ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

Победители примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Уже стартовала продажа билетов на домашний матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» 27 августа (время уточняется). Сообщается, что первыми возможность приобрести билет получают обладатели клубных абонементов сезона 2019/20. Продажи ведутся в кассах стадиона и онлайн исключительно на официальном сайте. С 20 по 25 августа выдача карты болельщика вестись не будет. Стоимость билетов – от 500 руб. (фанатский сектор, «стандарт 5») до 5000 руб. (VIP 1 и VIP 2).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде сенсационно победил «Порту» со счетом 3:2. Этого оказалось достаточно, чтобы даже с учетом домашнего поражения со счетом 0:1 выйти в раунд play-off.

Василий Хитрых