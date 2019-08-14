В Татарстане напечатают шрифтом Брайля памятку для избирателей на выборах в Госсовет

В Татарстане приступили к печати памятки о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов в Госсовет Татарстана шестого созыва шрифтом Брайля. Этим занимаются сотрудники Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, говорится в сообщении учреждения.

Позже планируется изготовление сведений о кандидатах и трафареты для самостоятельного голосования. Это стало возможным благодаря сотрудничеству библиотеки с Центризбиркомом Татарстана и Татарской региональной организацией ВОС.

Напомним, что выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах.

"Ъ-Казань"