Кредиторы Черноморской буксирной компании хотят продлить срок конкурсного производства

Кредиторы ООО «Черноморская буксирная компания» приняли решение обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о продлении конкурсного производства в отношении банкрота сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Черноморская буксирная компания была признана банкротом в августе 2018 года. Тогда краевой арбитраж открыл в отношении нее конкурсное производство, которое уже однажды продлевалось в феврале 2019 года. Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, общество само обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве. В сентябре того же года конкурсный управляющий ООО «Черноморская буксирная компания» Дмитрий Денисенко сообщил о включении в реестр требований кредиторов банкрота задолженности на общую сумму 51,9 млн руб. А в ноябре 2018-го господин Денисенко обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с Райффайзенбанка 244,7 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Черноморская буксирная компания» зарегистрировано в Новороссийске в 1997 году. Основной вид деятельности общества – неспециализированная оптовая торговля. Уставной капитал компании на 2009 год составлял 44 тыс. руб. 100-процентным бенефициаром общества с 2013 года является Владимир Сурков. Выручка компании на конец 2017 года составила 137 млн руб., убыток – 72,9 млн руб., кредиторская задолженность – 59,9 млн руб.

ЧБК предоставляла услуги по обеспечению судов топливом в портах и на рейдовых стоянках Новороссийска, Туапсе, Темрюка и порта Кавказ. Летом 2016 года она стала известна благодаря уголовному делу в отношении бывшего замначальника поста «Морской порт Кавказ» Краснодарской таможни Руслана Синяговского (он также приходится племянником депутату Государственной думы РФ и бывшему мэру Новороссийска Владимиру Синяговскому).

Дмитрий Михеенко