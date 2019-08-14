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Какое жилье купить

Райффайзенбанк выяснил, какие критерии являются определяющими для российских семей при покупке жилья.

Райффайзенбанк провел опрос среди жителей разных регионов России, имеющих двух или более детей и планирующих приобретение квартиры в ближайшие пять лет, и выяснил, какие критерии являются для них основными при выборе жилья.


Согласно результатам опроса, факторами, играющими основную роль при принятии решения, стали цена, площадь, а также близость школ и детских садов. При равной цене 54% опрошенных предпочли бы квартиру большей площади. При этом для российских родителей близость хорошей школы важнее, чем удаленность от центра города. Это подтверждает и статистика застройщиков. Согласно исследованию, проведённому крупнейшим российским девелопером ПИК в 2018-2019гг[1], основными факторами выбора жилья продолжают оставаться транспортная доступность (35%) и наличие необходимой инфраструктуры – детских садов, школ, поликлиник (23%). При этом фокус на транспортную доступность и благоустройство постепенно смещается в сторону комфортности приобретаемого жилья.

Большая часть клиентов приобретает новые квартиры в ипотеку. Так, в ПИК доля ипотечных сделок составляет 65%. При этом 98% всех сделок оформляются с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) – это позволяет клиентам не только более быстро и удобно оформить сделку, но и получить скидку на приобретаемую недвижимость в размере 2%.

Райффайзенбанк также проанализировал потребности, ради удовлетворения которых семьи решаются на переезд в новую квартиру. Большинство опрошенных вне зависимости от пола (40%) мечтают о более просторной кухне. Если говорить о моментах, в которых мнение мужчин и женщин расходится, то стоит отметить, что мужчинам хотелось бы, чтобы в их новом жилье появился личный кабинет или гостиная, тогда как женщины предпочли бы иметь дополнительную детскую комнату. Однако не стоит упрекать отцов семейств в эгоизме, у 46% желание иметь личный кабинет продиктовано необходимостью работать, не мешая детям спать, или потребностью побыть в тишине и уделить время личному развитию. Только 10% мужчин, отметивших кабинет как важный элемент новой квартиры, признались, что отдельная комната нужна им спокойно поиграть в компьютерные игры.

«Райффайзенбанк предлагает своим клиентам одну из самых выгодных ставок на рынке в рамках программы льготной ипотеки, субсидируемой государством. Надеемся, что еще больше семей воспользуются предложением и смогут реализовать свои планы по приобретению нового более просторного и комфортного жилья», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Подавляющее большинство (83%) участников опроса Райффайзенбанка имеют детей дошкольного возраста. Для них необходимость расширять квартиру или переезжать ближе к школе является особенно актуальной. 54% родителей дошкольников планируют менять квартиру, когда дети пойдут в школу.

Планы сменить квартиру к школе ребенка коррелируют с тем, что большинству опрошенных семей не хватает площади нынешней квартиры: в 66% квартир недостаточно места для организации места для учебы детям.

[1] Синдикативное исследование рынка первичной недвижимости Москвы, проведённое KANTAR TNS для компании ПИК в 2018-2019гг. Данные 4 волны исследования (весна 2019).

АО «Райффайзенбанк», Генеральная лицензия № 3292

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