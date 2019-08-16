«Если ты не в двадцатке, то это уже не про бизнес» Игорь Горевой, руководитель «Амур.инфо-медиа»

О том, типичным ли для отрасли случаем можно считать закрытие «Альфа-канала», работавшего в Благовещенске в течение 18 лет, и каковы перспективы медиабизнеса на региональном уровне, в интервью “Ъ” рассказал руководитель холдинга «Амур.инфо-медиа» Игорь Горевой.

— Основной причиной закрытия «Альфа-канала» стал переход телевидения на цифру?

— Да, и наш случай типичный: за последний год закрылось много частных региональных телеканалов, и процесс продолжается. В Благовещенске закрылись оба частных телеканала (в марте также объявил о прекращении вещания телеканал «Свой».— “Ъ”). Если бы не бюджетные деньги, которые составляют около 80–100% содержания, то закрылись бы и губернаторский, и муниципальный каналы.

Запуск мультиплексной двадцатки обеспечил ей максимальный доступ к зрителю, остальные за бортом, идет снижение аудитории и рекламы. Мы подавали заявку на конкурс по 21-й кнопке, заранее понимая, что по всей стране победят губернаторские каналы. Так и произошло. Но в свете перехода на цифру это не имеет никакого значения. Отсечение идет на цифре 20: двадцать первые кнопки сейчас в такой же яме, как и двадцать пятые. Если ты не в двадцатке, то это уже не про бизнес.

— Почему вы не остались в аналоге и не захотели участвовать во врезках ОТР?

— На федеральных каналах прошла рекламная кампания о том, что аналога не будет. Я сам чуть не поверил, что аналог отключается, хотя мы могли вещать там и дальше. Такую масштабную рекламную кампанию я помню только перед президентскими выборами 1996 года. Это сильно сказалось на аудитории аналога, ее отток мы ощущали весь прошлый год.

Что касается ОТР — туда нас, во-первых, никто не приглашал, во-вторых, я слышал, что губернаторские каналы будут делать там региональные врезки без рекламы.

— Каким «Альфа-канал» был на пике по показателям?

— Лучше всего финансовые показатели были десять лет назад. В компании тогда работало 110 человек. Мы купили трехэтажное здание, спроектировали рядом шестиэтажный студийный комплекс. Однако потом в 2014 году все проекты по развитию были заморожены. Сейчас мы ищем на это здание арендатора или покупателя.

— Сейчас вы полностью отказались от производства видеоконтента?

— Нет, у нас остались специалисты по съемке, редактированию, монтажу видеоконтента. Мы сосредоточимся на новостях и интервью, будем публиковать их на других площадках холдинга. В целом мы решили производить ровно столько видео, сколько мы сможем монетизировать, и не натягивать себя на целый телеканал, который сейчас просто не окупится. Не исключаю, что мы в будущем вернемся к нашему телезрителю в какой-то новой форме.

— Какие активы медиахолдинга сейчас приносят прибыль и на какие медиа будете делать ставку дальше?

— За исключением телевидения остальные сегменты в регионе стабильны, в частности радио и наружная реклама. Мы продаем рекламу на «Авторадио», «Дорожном радио» и «Эхе Москвы». Растут продажи на интернет-ресурсах, самый большой из которых — «Амур.инфо» — первый по цитируемости в регионе (данные «Медиалогии» за второй квартал 2019 года.—“Ъ”). Хорошую динамику показывают соцсети. Продолжаем работать на телерынке как рекламное агентство — продаем рекламу на ТНТ, «Пятнице» и ТВ-3. Пока мы это делаем, мы заинтересованы в развитии рынка телерекламы. Если федеральные продавцы эти продажи заберут, будем максимально уводить рекламу с ТВ в другие сегменты, прежде всего в интернет.

Нашу стратегию в производстве контента можно сравнить с приготовлением пекинской утки. Мы будем выстраивать конвейер, который позволит использовать каждый инфоповод по максимуму — из одного инфоповода можно сделать до шести-семи материалов разных форматов, включая простые новости, комментарии, интервью на радио и в видеоформате, фотогалереи и др. Будем собирать аудиторию везде, где она есть, снижать себестоимость и наращивать объемы. Как в любом производстве, законы экономики для всех одни.

Интервью взяла Валерия Лебедева