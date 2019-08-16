Лайфхак для мониторинга

Просыпаться от звонков людей, которые недовольны публикацией,— серые будни работников медиа. В журналистской среде распространена фраза, что взвешенная заметка чаще всего не нравится ни одному человеку, который в ней фигурирует. В отдельных случаях недовольство приводит к искам, но в рамках дел о защите чести и достоинства суд требует представить доказательства того, что опубликованное — неправда. Это удается редко.

Но, кажется, на рынке может появиться совершенно новая практика, которая, возможно, позволит не просто избавиться от публикации, которая портит ежедневный мониторинг упоминаний компании, но вообще разом расправиться со всем неугодным изданием целиком, заблокировав его домен. На прошлой неделе владелец издания Akket, которое специализируется на телеком-тематике и известно своими яркими заголовками, Сергей Дормидошко сообщил vc.ru об иске от российского представительства южнокорейской корпорации Samsung на 500 тыс. руб. В материалах Зюзинского районного суда Москвы исковое заявление не размещено, но господин Дормидошко на сайте Akket опубликовал судебные требования Samsung, которые, как он утверждает, он получил от компании. Если верить им, Samsung требует компенсации за нелегальное использование своего товарного знака в одной из заметок под заголовком «Официальный магазин Samsung предлагает купить Galaxy S9 в России за 19 990 рублей», опубликованной в марте 2018 года. К делу привлечен регистратор домена akket.com, истец просит суд обязать его приостановить работу этого домена. В Samsung ситуацию пока не комментировали, а Сергей Дормидошко утверждал, что издание в данном случае ничего не продавало и не оказывало услуг, а только сообщило о маркетинговой акции по продаже смартфонов.

Иск Samsung к Akket — одно из многих инициированных компанией разбирательств, в которых она требует компенсаций и блокировки доменов из-за незаконного использования товарного знака. О них “Ъ” писал в начале августа. Эксперты отмечали, что если истцу удается доказать, что на сайте ответчика велась коммерческая деятельность, то чаще всего домены удается заблокировать.

Такая схема могла бы стать новым и весьма удобным инструментом цензурирования онлайн-изданий для бизнеса. Однако были прецеденты, когда суды отказывали компаниям в таких требованиях, если ответчик доказывал, что является сайтом исключительно информационным. Так, например, случилось в 2015 году, когда Арбитражный суд Москвы отказался блокировать домены компании Tevron Ltd Davay.ru и Davai.ru по требованию ООО «Русский стандарт Водка», владеющего товарными знаками Davai, «Давай» и др. Вероятно, исход разбирательства Samsung с Akket может внести ясность в практику по подобным делам.