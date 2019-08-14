«ТНС энерго НН» на 40% снизила чистую прибыль в первом полугодии

По итогам первого полугодия чистая прибыль ПАО «ТНС энерго НН», гарантирующего поставщика электроэнергии в Нижегородской области, снизилась на 41,4% к аналогичному периоду прошлого года, до 50,5 млн руб.

Как следует из отчетности компании, ее выручка за шесть месяцев выросла на 4,5% и составила 23,4 млрд руб. Кредиторская задолженность оценивается в 10,7 млрд руб., дебиторская – в 14,7 млрд руб.

Напомним, в июне у «ТНС энерго НН» и сетевой компании МРСК Центра и Приволжья не сошлись расчеты по поставкам электроэнергии. Сетевики заявили о неоспариваемой задолженности сбытовой компании в размере 7,7 млрд руб., тогда как в «ТНС энерго НН» признали долг на 6,1 млрд руб. и сообщили о том, что МРСК прячет потери в сетях и искусственно завышает расходы. Разногласия компаний в спорной части задолженности составили 4,6 млрд руб., к 1 сентября стороны должны произвести взаимную сверку доставленной электроэнергии и объема потерь.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго НН» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 59,2 млн руб. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией. Головная компания — ПАО «ТНС энерго» (Москва). Выручка ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2018 года увеличилась на 5,1% до 45,2 млрд руб. При этом прибыль предприятия сократилась на 2,2% до 200,8 млн руб.

Владимир Зубарев