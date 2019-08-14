14 августа Тюменская область отмечает 75-летие. С праздником жителей региона поздравил губернатор Александр Моор.

Он обратил внимание, что регион был и остается опорным краем страны. «Настоящее и будущее области зависит только от ее жителей. Только совместными усилиями мы сделаем наш регион еще более привлекательным и процветающим, а жизнь в нем еще комфортнее»,— подчеркнул губернатор.

Тюменская область образована в 1944 году. Регион включает в себя Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Площадь области равна 1464,2 тыс. кв. км. По уровню ВРП на душу населения регион по итогам 2017 года занял 19-е место.

В августе в Тюменской области пройдет череда праздничных мероприятий, посвященных юбилею региона. Чтобы тюменцы не пропустили эту дату, глава столицы региона Руслан Кухарук запустил на площади 400-летия Тюмени часы, ведущие обратный отсчет. Здесь же открылась арт-резиденция «Время наших побед», где будет проходить масштабный творческий марафон. Основные торжества стартуют в пятницу, 16 августа. Официальное мероприятие пройдет в ДК «Нефтяник», а вечером на набережной Туры выступит Тюменский симфонический оркестр. На следующий день, 17 августа, в полдень все районы Тюменской области соберутся на праздник, который организуют на площади 400-летия Тюмени. Вечером того же дня в 19:00 на площади 400-летия Тюмени для горожан и гостей выступит хор Турецкого.

Подробнее о регионе — в материале «Северный путь»