Посол США в России заявил о дефиците доверия между странами

Посол США в России Джон Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил о «дефиците доверия» в американо-российских отношениях. Он добавил, что хотел бы, чтобы в двусторонних отношениях было больше «открытых дверей» и отметил, что сейчас «ситуация улучшается».

«В наших же отношениях появилось слишком много закрытых дверей. Слишком много полуоткрытых дверей. И это привело к уменьшению доверия. А для того, чтобы отношения смогли нормально складываться,— опять же как между отдельными людьми, так и между народами,— необходимо доверие — основной ингредиент, способствующий процветанию отношений»,— подчеркнул господин Хантсман.

По словам посла, сейчас консультации между Россией и США «становятся более регулярными». Он отметил, что увеличивается количество контактов по вопросам, которые представляют взаимный интерес, взаимодействие есть и «в таких областях, как контроль над вооружениями и стратегическая стабильность». Однако, уверен Джон Хантсман, это «происходит в обстановке очевидного спада в американо-российских отношениях».

«Трудно подниматься, трудно налаживать связи, трудно открывать двери, которые могут оказаться закрытыми. Мне пришлось начать строить доверительные отношения. Даже с самой большой натяжкой нельзя сказать, что мы добились желаемого»,— сказал дипломат.

Ранее Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке. По информации СМИ, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата. Он покинет Москву 3 октября.

Накануне сразу несколько американских СМИ сообщили, что глава Белого дома определился с кандидатурой нового посла США в Москве. Он собирается предложить на эту должность кандидатуру спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дональд Трамп подыскивает представителя в Москве».