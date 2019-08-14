Средний размер автокредита в Нижегородской области вырос на 12% во втором квартале

В Нижегородской области по итогам второго квартала 2019 года средний размер автокредита увеличился до 711,7 тыс. руб. Рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года составил 12%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России средний размер займа вырос на 8,4% до 769,7 тыс. руб. Наибольшая средняя сумма автокредита зафиксирована в Москве (1,1 млн руб., +11,1%), Московской области (965,9 тыс. руб., +13,8%) и Санкт-Петербурге (940,8 тыс. руб., +12,1%). Среди 30 лидирующих по объему автокредитования регионов наименьшие суммы зафиксированы в Удмуртии (617,3 тыс. руб., +9,5%), Кировской (547,2 тыс. руб., -6,6%) и Кемеровской областях (466,7 тыс. руб., -27,6%).

Во втором квартале средний размер автокредита рос умеренными темпами, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По его словам, одной из главных причин его роста остается удорожание импортных автомобилей.

Напомним, по итогам второго квартала 2019 года в Нижегородской области количество выданных автокредитов сократилось на 2,2% до 6,24 тыс.

Анастасия Еремина