В Нижегородской области уменьшилось количество выданных автокредитов

В Нижегородской области во втором квартале 2019 года количество кредитов, выданных на покупку новых автомобилей и машин с пробегом, сократилось на 2,2% до 6,24 тыс., подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных займов на покупку автомобилей регион оказался на 13 месте из 30 проанализированных НБКИ областей.

Ситуация с уровнем падения выдачи автокредитов в Нижегородской области оказалась одной из худших в стране. Однако наиболее существенное снижение НБКИ фиксирует в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО, -6,4%), Ставропольском крае (-5,6%), Татарстане (-3,6%) и Свердловской области (-2,5%).

В целом, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй, по итогам второго квартала количество выданных автокредитов по стране выросло на 8% до 241,2 тыс. Наибольшее количество займов было выдано в Москве (19,4 тыс.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс.), Московской области (14,2 тыс.), Татарстане (11,9 тыс.) и Башкортостане (10,7 тыс.).

Самый высокий рост выдачи зафиксирован в Кемеровской (+80,3%) и Кировской (+30,0%) областях, Красноярском крае (+28,3%), в Рязанской (+23,4%) и Тульской (+21,0%) областях.

Ирина Андреева