В гордуме Перми обсудили новые тарифы общественного транспорта

Консультативный совет Пермской гордумы по организации транспортного обслуживания населения обсудил проект нового тарифного меню и внедрение единой системы оплаты проезда. На встрече присутствовали замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева, вице-спикер гордумы Алексей Грибанов, депутаты Александр Филиппов, Вероника Куликова и Геннадий Сторожев, начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Путин, представители краевых и городских властей, налоговой инспекции, прокуратуры, перевозчиков.

О введении новых транспортных маршрутов, полном обновлении подвижного состава и новом тарифном меню рассказал начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Путин. По его словам, при покупке транспортной карты максимальный размер скидки достигнет 40%. Проездной будет как на определенное количество поездок, так и на разные периоды – от суток до года. Владельцы транспортных карт смогут также отслеживать количество поездок через мобильное приложение. Меры социальной поддержки льготных категорий граждан – пенсионеров, студентов, школьников останутся неизменными.

Отвечая на вопросы о возможностях переноса неиспользованных поездок, бесконтактной оплаты проезда через мобильный телефон и формировании скидок при покупке транспортных карт, Анатолий Путин пояснил, что с 2020 года будет установлен срок использования 30 дней с момента первой поездки, а оплату проезда можно будет совершать через мобильное приложение. Сумма скидки будет определяться количеством купленных поездок и тарифом.

Депутат Вероника Куликова отметила, что определить эффективность использования новой транспортной модели, а также предложенного тарифного меню можно только с использованием конкретных данных по пассажиропотоку и конкретной стоимости тарифа.

«На мой взгляд, определить стоимость тарифа можно по подсчетам транспортной работы, а не ориентироваться на пассажиропоток. Его очень сложно определить, он нестабилен. Молодежь переходит на экологический транспорт, и ее мало интересует общественный транспорт. Нужно учесть интересы и перевозчиков, и пассажиров, а также возможности бюджета, прийти к единому подходу по расчетам, и только после этого говорить о конкретном тарифе», – подчеркнул заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.

Обсуждение тарифа и параметров тарифного меню будет продолжено на площадках регионального отделения ОНФ Пермского края, лиги ТОС, со студенческим сообществом.

Напомним, что в 2020 году в городе Перми запланировано внедрение новой транспортной модели. В ходе запланированной модернизации отрасли предполагается полное обновление подвижного состава, повышение уровня безопасности перевозок, составление комфортного расписания и вариации способов оплаты проезда.