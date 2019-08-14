Скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»

Скейт-парк «Сети парк» в Ижевске могут переименовать в пулю. С таким предложением выступил председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на презентации инвестпроектов Удмуртии.

До этого глава республики Александр Бречалов рассказал, что горожане называют спортивную площадку «Пуля». «Можно потом всему этому микрорайону такое название оставить. Тем более есть заводская слава и промышленные традиции. Если, что называется, от людей пришло, хорошее название. "Сети парк" — не звучит»,— прокомментировал господин Шувалов слова главы Удмуртии.