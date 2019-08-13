Удмуртия представит председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову 61 инвестпроект

Власти Удмуртии представят председателю госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову 61 инвестпроект для совместной реализации. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Мы завтра Игорю Шувалову представим 61 проект, которые Удмуртия готова реализовывать совместно с предпринимателями и при поддержке ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ — стратегический партнер для нас, это подтверждается теми проектами, которые уже реализованы практически со всеми институтами развития, которые входят в госкорпорацию»,— сказал господин Бречалов в ходе встречи бизнесменов региона с представителями ВЭБ.РФ.

Ранее сообщалось, что с 13 по 14 августа Удмуртию посетят делегация ГК ВЭБ.РФ во главе с председателем Игорем Шуваловым, и представители АО «Корпорация МСП» во главе с гендиректором Александром Браверманом. Ранее Александр Бречалов представил господину Шувалову проект аудита инвестиционных возможностей региона. Он отметил, что сотрудничество с ВЭБом может стать для инвесторов сигналом о серьезной степени проработки проектов.