На Кубани в ДТП на трассе погибли пять человек

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ДТП на трассе Краснодар-Кропоткин произошло вечером 13 августа в районе станицы Воронежской Усть-Лабинского района. По предварительным данным, его причиной стал выезд Opel Zafira на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с Hyundai Genesis. В результате погибли пять человек, пассажиров Opel. По данным СМИ, все они жители Астрахани. Как уточнили в администрации края, двое из погибших – несовершеннолетние. Еще шестеро пострадали. По поручению губернатора региона их госпитализировали в ЦРБ Усть-Лабинска, куда были направлены бригады детской и взрослой санавиации. Двух пациентов в итоге транспортировали вертолетом в ККБ №1 в Краснодар.

Напомним, недавно ДТП с большим количество погибших произошло рядом с Новороссийском, где столкнулся кроссовер и пассажирский автобус.

Михаил Лукашов