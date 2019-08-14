Шоссе Революции в Петербурге отремонтируют за 107 млн рублей

В среду, 14 августа, в Красногвардейском районе Петербурга начались дорожные работы на шоссе Революции — на участке от проспекта Металлистов до улицы Химиков. Подрядчиком выступает ООО «СК "Орион Плюс"», которое отремонтирует участок протяженностью 2,5 км за 107,4 млн рублей. На объекте будет заменено 47,58 тыс. кв. м дорожного покрытия проезжей части, а также 3,85 тыс. кв. м тротуаров. Работы по контракту должны быть завершены 15 октября, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением работ на период с 14 августа по 2 сентября по шоссе Революции будет ограничено движение транспорта. Автомобилистам сложно будет проехать на участке от проспекта Металлистов до Бокситогорской улицы, без перекрестка с проспектом Энергетиков, уточнили в КРТИ.

Кроме этого, с 14 августа также начинается ремонт тротуаров на улице Марата — от Звенигородской улицы до Подъездного переулка. Работы там за 11,4 млн руб. выполнит АО «ПО "Возрождение"». Ремонт улицы Марата должен быть завершен до конца октября.

Ранее “Ъ-СПб” писал о начале дорожных работ на Ушаковской эстакаде. В связи с их проведением движение на этом участке будут поэтапно ограничивать до 1 октября.