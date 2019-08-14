«Большая часть апартаментов по-прежнему представлена в проектах бизнес-класса»

Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина — о том, почему в столице снизилось предложение апартаментов.

В первом полугодии текущего года на рынок столичных апартаментов вышел минимум новых объектов за прошедшие пять лет. За первый и второй квартал начались продажи всего в девяти объектах, что примерно в 1,5 раза меньше, чем в среднем за тот же период четырех прошлых лет, подсчитали эксперты компании «Метриум».

Для сравнения: в первом полугодии 2018 года на рынке появились 16 комплексов апартаментов, в первом полугодии 2017-го — 14, и даже в далеком 2014 году их было 12.

Основная причина снижения активности девелоперов апартаментов — это реформа долевого строительства, говорят эксперты. Новая схема продаж затрагивает и этот сегмент рынка, но в отличие от квартир, здесь темпы реализации обычно ниже, как и цены, поэтому переход на проектное финансирование в данном случае может быть более сложным.

За первую половину 2019 года количество апартаментов, представленных в Москве, уменьшилось на 13%. Аналитики отмечают, что, несмотря на сокращение числа новых проектов в продаже, доля апартаментов в общем объеме предложения столичных новостроек сохранилась на уровне последних нескольких лет. По итогам первого полугодия она составила 23% или 9,7 тыс. лотов, а их суммарная площадь — 760 тыс. кв. м.

Среди новых проектов первого полугодия был лишь один комплекс комфорт-класса и один проект бизнес-класса, тогда как год назад на рынке апартаментов появились по пять объектов в комфорт- и бизнес-классе. Тем не менее, большая часть апартаментов сегодня по-прежнему представлена в проектах бизнес-класса — их 45%. Четверть предложения сосредоточена в комплексах массового сегмента — 26%. Оставшаяся часть лотов приходится на премиум- и элитный классы.