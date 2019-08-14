В Мордовии будут судить убийцу священнослужителя

Жителя мордовского села Теньгушево будут судить по обвинению в убийстве священнослужителя, сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

Напомним, обвиняемого 44-летнего ранее судимого жителя задержали в июне, он сознался в убийстве. Само убийство произошло в середине мая, когда мужчина со своим братом распивали спиртное у него дома. Он нанес священнику несколько ударов ножом.

На следующий день обвиняемый вывез тело на машине и закопал его в нескольких километрах от села. После этого в поле были проведены сельскохозяйственные работы, во время которых было обнаружено тело.

Уголовное дело передано в суд.

Владимир Зубарев