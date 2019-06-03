В Мордовии арестован обвиняемый в убийстве священника

В Темниковском районе Мордовии раскрыто убийство пропавшего 16 мая священнослужителя Александра Болдина. Как сообщили в республиканском следственном управление СК РФ, обвинение по ч. 1. ст. 105 УК РФ предъявлено ранее судимому жителю села Теньгушево, суд поместил его под арест.

По данным следствия, обвиняемый нанес священнику несколько ударов ножом. Тело убитого он что вывез на автомобиле в поле и закопал его на полутораметровой глубине. «Стоит отметить, что после этого в поле были проведены сельскохозяйственные работы», — говорится в сообщении.

Обвиняемый дал признательные показания.

Владимир Зубарев