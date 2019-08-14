«Балтийский лизинг» запустил специальную программу «Лизинг-драйв» для автосалонов

Компания «Балтийский лизинг» объявляет о старте программы «Лизинг-драйв», в рамках которой автосалоны могут выгодно приобретать автомобили для проведения тест-драйвов. Спецпредложение позволит дилерским центрам существенно снизить текущие затраты на обеспечение своей деятельности.
Действие программы «Лизинг-драйв» распространяется на легковые автомобили от производителей из Европы, США, Японии, Южной Кореи и России.
«Балтийский лизинг» предлагает автосалонам приобретать машины на специальных условиях, а именно: с авансовым платежом от 0% и остаточной стоимостью до 50% от цены автомобиля. Выбирая последнюю опцию, лизингополучатель значительно уменьшит сумму ежемесячного платежа по сделке.
Еще одним преимуществом продукта «Лизинг-драйв» можно назвать оперативность заключения договора – благодаря скоринговой модели оценки сделки на принятие предварительного решения о финансировании требуется минимальное время, - от 15 минут.
«Программа «Лизинг-драйв» позволит автосалонам эффективнее планировать свой бюджет, избегать крупных единовременных трат. Надеемся, наше спецпредложение будет актуальным на фоне текущей ситуации на рынке автотранспорта: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи легковых автомобилей с начала года сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим, что нашим партнерам не помешает дополнительная поддержка, и сейчас автопроизводители могут рассчитывать не только на госпрограммы, но также и на спецпредложения, которые генерирует рынок лизинга», - объяснил руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг» Андрей Волков.
При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».
***
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд рублей. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд рублей. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru