«Балтийский лизинг» запустил специальную программу «Лизинг-драйв» для автосалонов

Компания «Балтийский лизинг» объявляет о старте программы «Лизинг-драйв», в рамках которой автосалоны могут выгодно приобретать автомобили для проведения тест-драйвов. Спецпредложение позволит дилерским центрам существенно снизить текущие затраты на обеспечение своей деятельности.

Действие программы «Лизинг-драйв» распространяется на легковые автомобили от производителей из Европы, США, Японии, Южной Кореи и России.

«Балтийский лизинг» предлагает автосалонам приобретать машины на специальных условиях, а именно: с авансовым платежом от 0% и остаточной стоимостью до 50% от цены автомобиля. Выбирая последнюю опцию, лизингополучатель значительно уменьшит сумму ежемесячного платежа по сделке.

Еще одним преимуществом продукта «Лизинг-драйв» можно назвать оперативность заключения договора – благодаря скоринговой модели оценки сделки на принятие предварительного решения о финансировании требуется минимальное время, - от 15 минут.

«Программа «Лизинг-драйв» позволит автосалонам эффективнее планировать свой бюджет, избегать крупных единовременных трат. Надеемся, наше спецпредложение будет актуальным на фоне текущей ситуации на рынке автотранспорта: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи легковых автомобилей с начала года сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим, что нашим партнерам не помешает дополнительная поддержка, и сейчас автопроизводители могут рассчитывать не только на госпрограммы, но также и на спецпредложения, которые генерирует рынок лизинга», - объяснил руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг» Андрей Волков.