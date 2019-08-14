На Урале родителей предупредили об ответственности за участие детей в митингах

В школах Свердловской области распространяют документ, предупреждающий родителей об ответственности и возможных последствиях участия несовершеннолетних в несанкционированных политических акциях.

Согласно документу, за участие детей в митингах родителей будут привлекать к ответственности по ст. 5.35 КоАП (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Санкции статьи — штраф от 100 до 500 руб. или изъятие ребенка из семьи при повторном нарушении.

«Если ваш ребенок попал на незаконный митинг и был там задержан за какие-то действия, значит, вы не выполнили свои родительские обязанности. Штрафы по этой статье (ч.1) небольшие — от 100 до 500 руб. Но при повторном нарушении семья может привлечь внимание органов опеки и попечительства, чьи действия всегда весьма неприятны, вплоть до лишения родительских прав и определения несовершеннолетнего в приемную семью или в детский дом»,— говорится в документе (цитата по ЕАН).

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что официальных распоряжений министерства образования о распространении подобных документов не было.

С 13 по 16 мая в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства в сквере храма Святой Екатерины. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Ранее стало известно о четырех уголовных делах, связанных с протестными акциями в защиту сквера.