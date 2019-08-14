Суд арестовал обвиняемого в массовом ДТП на Малышева

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга до 4 октября арестовал водителя Kia Rio Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП на улице Малышева, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что водителю предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария произошла 4 августа около 6:00 утра по местному времени. Водитель автомобиля Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем Ssang Yong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара ВАЗ отбросило в автомобиль Toyota Avensis, а ее в Volkswagen Polo, которые также ждали зеленого света. В результате водитель и пассажир ВАЗа, мужчины, погибли на месте. Водителя и пассажира Kia Rio и водитель Toyota с травмами доставили в городскую больницу №24.

Экспертиза показала, что обвиняемый был трезв. На заседании суда он заявил, что в момент аварии находился в полуобморочном состоянии из-за приступа.