В центре Екатеринбурга в ДТП с пятью автомобилями погибли два человека

Сегодня ночью на улице Малышева пять автомобилей попали в ДТП, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отдел пропаганды городского ГИБДД.

По данным инспекции, авария произошла около 6:00 утра по местному времени. Водитель автомобиля Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем Ssang Yong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара ВАЗ отбросило в автомобиль Toyota Avensis, а ее в Volkswagen Polo, которые также ждали зеленого света.

«В результате водитель и пассажир ВАЗа, мужчины, погибли на месте. Водитель и пассажир Kia Rio и водитель Toyota с травмами доставлены в городскую больницу №24, у всех диагноз черепно-мозговая травма пока ставят»,— рассказали собеседники информагентства.

На фото с места аварии, опубликованных в сети, видно надпись сервиса такси Uber на автомобиле ВАЗ, но официальных данных о том, выполнял ли водитель заказ с клиентом, нет.

На месте также работали сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области: две единицы пожарно-спасательной техники, восемь человек. В управлении добавили, что для недопущения возгорания автомобилей пожарные провели отключение клемм аккумуляторов и смыв топлива с проезжей части, а также провели работы по деблокировке пострадавших.