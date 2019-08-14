Участников и гостей WorldSkills разместят в 51 отеле Казани

Участников и гостей мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills, который пройдет с 23 по 26 августа, планируют разместить в 51 казанском отеле.При этом основным местом размещения станет Деревня WorldSkills (Деревня Универсиады). Об этом на совещании в исполкоме столицы Татарстана рассказала председатель комитета по развитию туризма Дарья Санникова, говорится в сообщении мэрии.

По ее словам, гости стали заезжать в Деревню еще с 1 августа. Но пик ожидается с 15 по 19 августа. Специалисты комитета по развитию туризма вместе с сотрудниками надзорных ведомств уже провели комплексный обход казанских отелей. В семи из них замечания полностью устранены. В трех отелях данная процедура также завершается. С 13 по 16 августа планируется дополнительный осмотр средств размещения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за проведения WorldSkills изменится расписание поездов.

"Ъ-Казань"