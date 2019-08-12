Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы тира в Анапе

Полицейские ГУ МВД по Краснодарскому краю, в ходе мониторинга интернета, выявили информацию о конфликте, произошедшем между сотрудницей одного из местных стрелковых клубов и его посетителями.

В одной из социальных сетей девушка сообщила, что в воскресенье, 11 августа, около 20:50 она готовила к закрытию тир в Большом Утрише. В это время, по ее словам, к ней подошла компания пьяных мужчин. «Один из них сказал мне включить оружия, я отказала ему, аргументировав тем, что пьяным людям нельзя стрелять в тире. Его это очень разозлило, он стал крушить все, что видел, затем плюнул мне в лицо и кинул “воздушку” мне в голову. У меня рассечение лба и ушибы левой кисти. Все парни, что были с ним, просто стояли и ничего не делали. После того, как у меня полилась кровь, он не остановился, продолжил материть меня и крушить все, что было рядом», - пишет пострадавшая. Ее слова подтверждает видео с камеры наблюдения, также выложенное в сети.

По словам девушки, рану ей зашили, побои сняли. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в отделе внутренних дел по городу Анапе данный факт зарегистрирован. «Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, подозреваемые в совершении противоправных деяний. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в главке.

Дмитрий Михеенко