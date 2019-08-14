В течение шести лет власти Орловщины обещают направить почти 140 млн рублей на сохранение лесов

С 2019 по 2024 годы около 138 млн руб. планируется выделить на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» (в рамках нацпроекта «Экология») на территории Орловской области. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, основная задача – обеспечить за пять лет стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов. Для этого, по подсчетам властей, необходимо увеличить площади восстановления на землях лесного фонда в субъекте с 57 до 85. Также предстоит увеличить объемы выращивания стандартного посадочного материала с 387 тыс. штук до 512 тыс. штук в год (сбор семян должен возрасти с 1 тонны в 2019 году до 1,9 тонн к 2024-у).

Всю программу региональные управленцы рассчитывают реализовать за счет федеральных субвенций, ожидая уже в текущем году 23 млн руб. На данный момент, по сообщению облправительства, уже выполнены: обработка почвы под лесные культуры на 20,7 га, посадка на 57 га, дополнение деревьев на 11,86 га, агротехнические уходы за растениями на 485 га, переработка 15 кг семян сосны обыкновенной. Кроме того, в рамках проекта ожидается оснащение автономных учреждений региона техникой для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров и лесовосстановления. Из общей суммы федеральных средств в течение шести предполагается направить 91,8 млн руб. на приобретения техники (по 15,3 млн руб. ежегодно).

О том, как пытались осудить за вырубку главу «Орловского полесья», в материале ’’Ъ-Черноземье” «Директор заповедника избежал топора».

Владимир Зоркий