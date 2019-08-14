В аппарате омбудсмена не исключают, что в «Крестах» могут быть и другие избитые заключенные

В аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге не исключают, что в «Крестах» могут быть еще пострадавшие от избиений. Об этом заявила руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.

По ее словам, «есть информация, что пострадавших от избиения в "Крестах" больше, чем один заключенный». Информация о пострадавших нуждается в проверке, сообщила она ТАСС.

Ранее стало известно, что аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге направил в УФСИН по Петербургу просьбу еще раз проверить следственный изолятор в Колпино. Несколько дней назад проверку в СИЗО уже проводили ФСИН, прокуратура и представители аппарата омбудсмена Петербурга. Она выявила многочисленные нарушения.