Аппарат омбудсмена Петербурга просит УФСИН провести повторную проверку СИЗО в Колпино

Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге направил в УФСИН по Петербургу просьбу еще раз проверить следственный изолятор в Колпино.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата омбудсмена Ольгу Штанникову, речь идет о внутренней проверке после полученной информации об избиении заключенного. В аппарате омбудсмена заявили, что пострадавшего осматривали медики. Однако нет информации, что внутренняя проверка по факту получения травм в изоляторе проводилась.

Напомним, что несколько дней назад проверку в СИЗО проводили ФСИН, прокуратура и представители аппарата омбудсмена Петербурга. По итогам проверки заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил о выявленных нарушениях на территории СИЗО.