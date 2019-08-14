Водитель попавшего в смертельное ДТП автобуса под Новороссийском не проходил предрейсовый осмотр

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Анапский санаторий «Эллада» могут лишить лицензии на перевозку автотранспортом более восьми пассажиров. Поводом для этого стала смертельная авария с участием автобуса санатория, которая произошла вечером 7 августа в поселке Верхнебаканском около Новороссийска. Тогда, как писал “Ъ-Кубань”, в результате ДТП погибли три человека и более 40 получили ранения. Водитель автобуса в настоящее время арестован на два месяца за нарушение ПДД.

Прокуратура Краснодарского края провела проверку деятельности санатория «Эллада», который эксплуатировал данный автобус, и выявила, что работодателем были допущены нарушения режима труда и отдыха водителей, не ведется точный учет их рабочего времени. Кроме того, по результатам изучения записей с камеры видеонаблюдения, водитель попавшего в аварию автобуса не посещал медицинский кабинет санатория и не проходил врачебный осмотр. Помимо прочего выявлены нарушения при заполнении путевых листов, случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей и прочее. При этом в журнал регистрации предрейсовых медосмотров были внесены ложные сведения о прохождении водителем автобуса, а также другими водителями осмотров, предоставляющих право выпуска в рейс.

По данным фактам краевая прокуратура инициировала доследственную проверку на предмет наличия в действиях указанных лиц признаков служебного подлога (ст. 292 УК РФ).

Прокуратура возбудила в отношении виновных четыре административных дела за нарушение требований охраны труда, оценки условий труда, осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензии и т. д. В адрес директора санатория «Эллада» внесено представление.

Дмитрий Михеенко