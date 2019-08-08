Водителя попавшего в ДТП с внедорожником автобуса в Новороссийске задержали

41-летнего водителя пассажирского автобуса, который вчера, 7 августа, около 20:00, по мнению следствия, устроил смертельную аварию с внедорожником Volkswagen Touareg в полселке Верхнебаканском близ Новороссийска, задержали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, подозреваемый перевозил пассажиров на экскурсионном автобусе из Новороссийска в Анапу. В районе Верхнебаканского мужчина якобы не выдержал дистанцию с едущим впереди внедорожником. Произошла авария, в результате которой автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. На месте происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались. Всего, по предварительным данным, в ДТП пострадало 44 человека.

Сегодня в санатории «Эллада», которому принадлежал автобус, следователи краевого СКР изъяли документы, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что движение на перекрестке трасс А-290 Новороссийск — Керчь и А-146 Краснодар — Верхнебаканский на момент ДТП отсутствовали ограничения движения, покрытие дороги было сухим, чистым, отсутствовали разливы ГСМ, участок освещен.

Дмитрий Михеенко