С начала года в Воронежской области ущерб от налоговых преступлений достиг почти 400 млн рублей

За первые шесть месяцев 2019 года сотрудники управления СКР по Воронежской области возбудили 24 уголовных дела (за аналогичный период 2018-го - 19) о налоговых преступлениях. При этом, как уточнили «Ъ-Черноземье» в областной прокуратуре, большая часть дел была прекращена после возмещения в полном объеме бюджетной системе РФ ущерба. Его величина за первое полугодие достигла 399,2 млн руб. Из них, по данным надзорного ведомства, фигуранты расследований возместили в сумме 361,7 млн руб. (90,5%). По уголовным делам, по которым подозреваемые отказываются в добровольном порядке возмещать ущерб, для обеспечения в дальнейшем исполнения приговора, прокуратура принимает участие в рассмотрении ходатайств следователей о наложении ареста на имущество фигурантов.

О том, как могут повысить руководителя прокуратуры Воронежской области в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Николай Шишкин обратит взор на Сибирь».

Владимир Зоркий