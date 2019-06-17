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Казанский зооботсад приобрел 167 африканских животных на частные пожертвования

Казанский зооботсад приобрел 167 африканских животных на общую сумму 114 млн руб. Как сообщается на сайте мэрии, все средства зоопарк получил от частных благотворителей.

Напомним, строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Первая очередь, открытие которой запланировано на август этого года, носит название «Реки Замбези». Здесь будут жить крупные экзотические животные из Африки — слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Сейчас 14 видов (41% из всех запланированных) уже проходят адаптацию на территории зооботсада, а на 26% видов заключены договоры купли-продажи.

Ранее сообщалось, что мэрия Казани и Казанский зооботсад разработали программу лояльности для меценатов — «Друг зоопарка». Так, экс-депутат Госдумы от Татарстана, руководитель аппарата главы Башкортостана Александр Сидякин подарил зооботсаду птицу марабу, семья Ильсура Метшина — семь зебр. Также некоторых животных предоставили зоопарки Нижнего Новгорода и Сан-Паулу.

“Ъ-Казань”


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